«Родился с весом 780 граммов»: Дончане спасают слух одиннадцатимесячному малышу

В сети эта просьба о помощи звучит как «помогите совершить рождественское чудо». На самом деле вся эта история с самого начала сплошное чудо.

В феврале прошлого года в Донецке родился крошечный малыш весом всего 780 граммов. Крошечного малыша назвали Богдан.

Таким крошкой Богдан родился. Фото: Ю.Гончарук

Шансов выжить у Богдана было не много. Три первых месяца он провел в больнице. Выписали их когда Богдан начал сам кушать. Вроде бы дело пошло на лад, но тут новая напасть – появилась проблема с глазками. Вопрос стоял либо операция, либо медикаментозно спасти зрение.

- Слава богу, хватило лекарств. Операция не потребовалась. Деньги на лекарства собрали неравнодушные люди, - рассказывает курирующая с самого рождения малыша волонтер Алина Макалиш, - весной Богдан пережил клиническую смерть. Слава богу, успели спасти. У малыша проблемы с сердцем. Но Богдан молодец и умничка. Несмотря ни на что он многое уже умеет.

Это были непростые 11 месяцев, но Богдан справился. Фото: Гончарук Ю.

Понятно, малыш отстает в развитии от сверстников, но старается.

- Богдан сам кушает, недавно научился сидеть и даже ползать на радость маме, папе и старшему брату, - хвастается успехами Богдана Алина.

Научился сидеть, ползать и кушать. Фото: Гончарук Ю.

И тут новая проблема – слух.

- Богдан переболел и болезнь дала осложнение на ушки. Сначала думали, что на одно, но оказалось два. 30 декабря поставили диагноз – тугоухость второй и третьей степени. И мальчишка стремительно продолжает терять слух. А в этом возрасте слух залог того, чтобы научиться говорить и жить полноценной жизнью. В 2015-м мы собирали деньги ребенку с такой проблемой. Сейчас он ничем не отличается от сверстников. Богдану нужны слуховые аппараты.

Аппарат в одно ушко стоит 35 тысяч рублей, два, соответственно, 70 тысяч. У родителей Богдана Гончарука Юлии и Ивана таких денег нет. Юля в декрете, Иван работает на макеевском коксохимзаводе. Ивану помогают коллеги, после праздников семья планирует обратиться и к руководству завода.

На данный момент собрано 13000. Осталось еще 57000 рублей. Дело осложняется тем, что Богдан очень быстро теряет слух. Поэтому волонтеры, родители, просто неравнодушные люди бьют во все колокола в надежде, что успеют и Богдан не оглохнет окончательно.

- Если бы не срочность, собирали бы спокойно месяца два, но в том и дело, что надо быстро. Да и сумма большая, - объясняет ситуацию Алина.

Самое чудесное в этой истории это сам Богдан.

Сейчас этот стойкий малыш стремительно теряет слух, счет идет на дни. Фото: Гончарук Ю.

Иногда самые маленькие демонстрируют какую-то совершенно не детскую силу воли. Столько пережить за свою коротенькую жизнь, пройти через столько передряг и обследований, что уж ушки и дальнейшую счастливую жизнь мы, взрослые, поможем ему отвоевать.

Сбербанк России 5469 7700 1498 3218 получатель Ирина Викторовна Р. Без пометок.