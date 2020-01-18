Жители Енакиево удивляются: Как мог трамвай в столб въехать?

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:57:45+03:00

В Енакиево трамвай снес один столб и почти свалил второй. Фото: vk.com/typical_enakievo

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В Енакиево очередное происшествие с трамваем. Авария произошла днем 18 января на кольце по дороге в поселок имени Ватутина. Вагон, который движется по рельсам только в заданном направлении, умудрился врезаться в столб и снести его. А боком зацепить второй столб. Да так, что тот треснул и едва держался, чтобы не завалиться на трамвай. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Спустя время подкатила автовышка. Специалисты приступили к демонтажу проводов.

А пока в трамвайном управлении и горадминистрации устраняют последствия происшествия и подсчитывают убытки, местные жители делятся впечатлениями и рассказывают, что же спровоцировало такую необычную аварию.

- Ну, как на трамвае можно было в столб въехать? – удивляется Саша Белка.

- Сошел с рельсов на стыке и влетел в опору, - объясняет Дмитрий Денисенко.

- Не удивительно, в нем несло дымом за километр, страшно было ехать. Вот и последствия, - рассказывает очевидец события Марина.

- Нечего летать на трамвае. А если честно, то нужно платить всем за проезд, в том числе и льготникам. Как можно работать предприятию, если нет дотации? – считает Дмитрий Попов.

В Енакиево трамвай снес один столб и почти свалил второй. Фото: vk.com/typical_enakievo

- Столб вдребезги, а на трамвае только краска пошелушилась, во техника! – восхищается достижениями советской промышленности Владислав Луговой.

- Водилы автобусов руки потирают, - более прозаично смотрит на последствия аварии Вадим Кулик.

Действительно, в Енакиево и в других городах ДНР сложилась критическая ситуация с трамваями. И власти этого не скрывают. Если бы не война и блокада, городские администрации имели бы средства на ремонт путей и покупку новых вагонов. К тому же стоимость проезда в общественном транспорте до последнего времени держалась на символическом уровне в 3 рубля. Сейчас проездной билет подорожал до 5-6 рублей. Но, думается, и эта сумма не решит проблемы.

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Впрочем, для многих эта версия выглядит сомнительно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU