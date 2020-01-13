«Пассажирка перевела стрелки!» Жители Енакиево объяснили, почему у трамвая колеса поехали в разные стороны

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:24:03+03:00

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В воскресный день, 12 января, в Енакиево случилось необычное происшествие с трамваем маршрута №3. По словам очевидца, женщина, стоявшая на остановке, без разрешения водителя перевела стрелки. Трамвай начал движение и съехал с рельсов. Точнее передние колеса поехали по одному пути, а задние – по другому. Вагон встал враскорячку.

Впрочем, в комментариях енакиевцы сомневаются, что пассажирка действовала без разрешения водителя. Ведь для перевода стрелок нужен специальный ключ.

- Что за бред? Чем она стрелку-то перевела? Пальцем? Чтоб стрелку перевести, нужна железяка в виде лома, - говорит Евгений Михеенко.

- Суровые женщины Енакиево передвигаются по городу исключительно с ломом, - шутит Дмитрий Песоцкий.

- Не знаю, как на других трамваях этого типа, а на енакиевских трамваях спереди возле сцепки приварена трубка в которую вставлена небольшая монтировка, которой переводят стрелки. И частенько сами пассажиры перед тем, как сесть в трамвай, переводят стрелку. Так как водитель в это время занят обилечиванием пассажиров. Раньше, когда в трамваях были кондуктора, стрелки переводил только машинист, - раскрывает суровую енакиевскую действительность Юрий Шмидт.

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ИСТОЧНИК KP.RU