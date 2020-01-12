2020-01-12T20:08:50+03:00
Спорт

«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов

Погода для дельталетов была далеко нелетная, но экстремалов это не остановило [фото]
Екатерина Сорока
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Чтобы не замерзнуть в полете пилоты надели на себя все что было: пуховики, куртки, перчатки и варежки. Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020Чтобы не замерзнуть в полете пилоты надели на себя все что было: пуховики, куртки, перчатки и варежки. Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020
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В социальных сетях любители экстремального отдыха из сообщества «Донецкое НЕБО» напомнили, что на днях они открыли первый в 2020 году летный сезон на дельталетах. Открытие прошло в нелетную погоду. Но экстремалов это не остановило.

— Выезжая утром, весь город был затянут туманом и срывающимся то ли снегом, то ли дождем … И это настораживало. А стоит ли ехать? Все надежды были на прогноз! — рассказывает пилот-инструктор Максим Камеристый. — Но подъехав к летной площадке, будто попадаешь в другой мир: чистое небо, зеленый поля и сухая земля. Собрав аппарат, совершили несколько пробных полетов, так сказать на разведку погоды.

К середине дня на поле пилоты провели небольшое чаепитие, а потом снова отправились в полет. Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020

К середине дня на поле пилоты провели небольшое чаепитие, а потом снова отправились в полет. Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020

Открытие сезона для экстремалов прошло не просто. Погода была капризной. А к середине дня над полем начали сгущаться облака. В полете у спортсменов нарастала тревога. На высоте начал замерзать визор, стекла в защитных масках обледенели. И определить направление и положение полета было очень тяжело.

Вокруг было сплошное «молоко». Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020

Вокруг было сплошное «молоко». Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020

Мы решили пробить облака и лететь к солнцу! — добавил Максим Камеристый.

К счастью, полет закончился хорошо. А спортсмены смогли сделать несколько ярких и запоминающихся снимков для социальных сетей.

Пробив облачную преграду тревога у пилотов прошла. Они, наконец, увидели солнце. Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020

Пробив облачную преграду тревога у пилотов прошла. Они, наконец, увидели солнце. Фото: vk.com/@donbass_sky-oblaka2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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