Эдуард Басурин о снижении призывного возраста на Украине: Это отчаянная попытка решить проблему с некомплектом в армии

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:18:02+03:00

В Народной милиции ДНР прокомментировали указ Владимира Зеленского об изменении призывного возраста с 20 на 18 лет

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о призыве в армию граждан, которым исполнилось 18 лет, вызвал негативную реакцию в незалежной. А в республиках Донбасса считают, что ситуация с комплектованием украинской армии критическая, и принятое решение – отчаянная попытка спасти ситуацию.

- Подписание Зеленским 16 января указа об изменении призывного возраста с 20 на 18 лет является отчаянной попыткой военно-политического руководства Украины улучшить ситуацию с укомплектованностью вооруженных формирований Украины, — прокомментировал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В УНМ ДНР и ЛНР постоянно сообщают о низком уровне укомплектованности личным составом соединений ВСУ в Донбассе. Самая плачевная ситуация в 72-й, 28-й и 92-й бригадах - там численность не превышает 57%. Военнослужащие не желают продлевать контракты в связи с многочисленными бытовыми проблемами и коррупцией.

Нехватка людей сказывается и на ротации в зоне операции объединенных сил (ООС). Украинские бойцы неделями не сменяются с позиций, действуя на пределе своих возможностей. Из-за этого происходят нервные срывы, которые заканчиваются стрельбой, гибелью и ранением солдат и офицеров.

Тем временем, министр обороны Украины Андрей Загороднюк попытался сбить волну негатива. Он утверждает, что призывать на срочную службу 18- и 19-летних юношей не будут. За исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды ВСУ. Можно не сомневаться, как на самом деле военкоматы будут набирать «добровольцев». Ведь указ президента – это документ, руководство для исполнения. А слова министра обороны к делу не пришьешь.

Также слабо верится, что военнослужащих срочной службы не будут привлекать для выполнения задач в зоне ООС. На самом деле их и так привлекают постоянно. А еще правдами и кривдами заставляют переходить на контрактную службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU