«Играется, как ребенок, никаких повадок хищника»! В зоопарке Мариуполя начали выгуливать малышей леопардов
Двух малышей леопардов, родившихся всего пару месяце назад в зоопарке Мариуполя, уже начали выводить на улицу. По словам работницы зоопарка Натальи Луценко, ухаживать за маленьким леопардом так же просто, как за домашней кошкой.
- Играется, как ребенок. Никаких повадок хищника. Немножко рычит, когда мяско приносим, – говорит Наталья. – Из бутылочки отказался пить молоко. Начал сразу есть из мисочки, понемножку. Сейчас уже идет прикорм, уже кушаем фаршик куриный.
Наталья Луценко со своим питомцем. Фото: youtube.com/Sigma Mariupol
Один из малышей уехал по обмену в другой зоопарк. У другого нет еще имени. Родители питомцев – дикие. Как рассказывают специалисты, леопарды с норовом и плохо поддаются дрессировке. А вот дети – совсем другие. даже когда подрастают. Отису, к примеру, три года. Он до сих пор играет, как котенок. Тем, кто его воспитывал, с удовольствием дает себя погладить, руки облизывает и агрессии не проявляет.
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ИСТОЧНИК KP.RU