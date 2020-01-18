В Новоазовске от огня пострадали мужчина и женщина
17 января в Новоазовске на улице Шмидта загорелся частный дом. От огня и дыма пострадали 65-летний мужчина и 39-летняя женщина. Их госпитализировали в городскую больницу. Причина пожара сейчас устанавливается.
Для тушения пожара привлекались 2 машины и 8 спасателей. Об этом сообщает пресс-центр МЧС ДНР.
Кстати, накануне сотрудники МЧС провели профилактические рейды по недопущению возникновения пожаров в частном жилом секторе в Новоазовском и Амвросиевском районах, а также в городах Дебальцево, Ясиноватая, Харцызск. Но, видимо, не все жители всерьез воспринимают необходимость соблюдения правил пожарной безопасности.
Также за минувшие два дня на шахтах ДНР были травмированы 2 проходчика.
16 января в Донецке на шахте имени Скочинского в 4-й западной лаве 39-летний проходчик получил травму выпавшим куском породы. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в республиканский травматологический центр.
17 января на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке был травмирован выпавшим куском породы 40-летний проходчик. Пострадавший доставлен в больницу в Макеевке.
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ИСТОЧНИК KP.RU