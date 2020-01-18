2020-01-18T09:33:30+03:00
Политика

Угроза для Крымского моста: украинские военные напичкают Азовское море донными минами

Минные поля установят вдоль десантно-опасных участков побережья
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские моряки загрузили донные мины на корабль. Фото: Пресс-служба штаба ООСУкраинские моряки загрузили донные мины на корабль. Фото: Пресс-служба штаба ООС
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Украинские военные продолжают минировать в Донбассе не только территорию вдоль линии соприкосновения. В планах командования операции объединенных сил (ООС) установка донных мин вдоль побережья Азовского моря. Как утверждают в пресс-службе штаба ООС, это будут десантно-опасные участки. Где конкретно можно нарваться на эти «сюрпризы», не сообщается.

На сегодня известно, что корабельно-катерный состав тактической группы «Тритон» отработал алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль, а экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Лубны» отработал практическую загрузку мин на корабль, закрепления их палубе и приведение боевой части мин в готовность.

- Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря, — сообщили в ООС.

Очевидно, что такие маневры опасны для мирного судоходства в море. На мины могут наскочить транспортные и рыболовецкие суда.

- Существует и другая проблема, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Донная мина может оторваться от якоря. Зная «квалификацию» украинских военных, это вполне реально. В таком случае мину унесет течением, куда угодно. Она станет опасной не только для кораблей и лодок, но и для жителей прибрежных городов и поселков и Крымского моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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