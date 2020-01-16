2020-01-16T22:11:23+03:00
Общество

Украинский контр-адмирал госпогранслужбы организовал браконьерский вылов осетров в Азовском море

Браконьерский вылов краснокнижной рыбы организован государственной пограничной службой
Ольга ГОРДО
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Государственных браконьеров интересуют только осетры. Фото: https://pikabu.ru/Государственных браконьеров интересуют только осетры. Фото: https://pikabu.ru/
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Еще одно доказательство того, что Украина не рассматривает Донбасс как часть государства – это кощунственное отношение к природным ресурсам. По максимуму «выжать» все из окружающей среды и выбросить за ненадобностью - вот политика Украины в отношении Донбасса..

К великому сожалению дончан, у Украины остался выход к Азовскому морю. Пользуясь положением, Украина на государственном уровне организовала браконьерство.

Так, недавно стало известно, что командование морской охраны госпогранслужбы Украины организовало в Азовском море браконьерский промысел. Украинских пограничников интересуют исключительно осетровые породы рыб, которые занесенны в Красную книгу. Об этом со ссылкой на разведку сообщили в управлении народной милиции ДНР.

- Контр-адмирал - начальник управления морской охраны госпогранслужбы Украины О.И. Костура и командир Мариупольского отряда морской охраны госпогранслужбы Украины капитан первого ранга Н.В. Сиринский организовали браконьерский вылов осетровых. Остров ловили и продавали в районе Белосарайской и Бердянской косы. Для браконьерства использовали морской буксир «Корец» Военно-морских сил Украины и пограничные катера BG-23, BG-25, — сказано в сообщении. При этом украинские пограничники блокируют районы промысла под предлогом якобы выполнения боевых стрельб.

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Рыба будет выращиваться для дальнейшего любительского и спортивного рыболовства на данном водном объекте. Кроме того, белый амур чистит дно этого пруда, тем самым очищая от зарослей, и предотвращает зарастание водоема (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Украинский контр-адмирал госпогранслужбы организовал браконьерский вылов осетров в Азовском море
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