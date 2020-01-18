Погода в Донецке 18 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
Погода в Крещенский сочельник, 18 января, в Донецке и Донецкой Народной Республике будет почти безветренной. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью не более 5 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до 500 метров. Поэтому водителям нужно быть осторожными.
Днем будет облачно. Но солнце все же может показаться из-за облаков. Без осадков.
В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 0 до 2 градусов выше нуля. На ночь синоптики прогнозируют −2 градуса.
18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.
Ожидается, что на Крещение небо станет безоблачным. Поэтому по народным приметам нас ожидает урожайный год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме
Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU