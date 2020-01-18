Погода в Донецке 18 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:24:47+03:00

Погода в Донецке в Крещенский сочельник будет пасмурной и безветренной Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый ветер в северо-восточном направлении – до 5 метров в секунду

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Погода в Крещенский сочельник, 18 января, в Донецке и Донецкой Народной Республике будет почти безветренной. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью не более 5 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до 500 метров. Поэтому водителям нужно быть осторожными.

Днем будет облачно. Но солнце все же может показаться из-за облаков. Без осадков.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 0 до 2 градусов выше нуля. На ночь синоптики прогнозируют −2 градуса.

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

Ожидается, что на Крещение небо станет безоблачным. Поэтому по народным приметам нас ожидает урожайный год.

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Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU