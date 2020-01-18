2020-01-18T08:24:47+03:00
Политика

Погода в Донецке 18 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый ветер в северо-восточном направлении – до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Погода в Донецке в Крещенский сочельник будет пасмурной и безветреннойПогода в Донецке в Крещенский сочельник будет пасмурной и безветреннойФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Погода в Крещенский сочельник, 18 января, в Донецке и Донецкой Народной Республике будет почти безветренной. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью не более 5 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до 500 метров. Поэтому водителям нужно быть осторожными.

Днем будет облачно. Но солнце все же может показаться из-за облаков. Без осадков.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 0 до 2 градусов выше нуля. На ночь синоптики прогнозируют −2 градуса.

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

Ожидается, что на Крещение небо станет безоблачным. Поэтому по народным приметам нас ожидает урожайный год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме

Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине троих депутатов обвиняют в сепаратизме
В Новоазовске от огня пострадали мужчина и женщина
«Мама хотела меня убить»! В Донецке ребенок позвонил в полицию из-за угроз матери
Пригороды Донецка и Горловки попали под массированный огонь украинских военных
«Краса Донбасса – 2020» дает девушкам «зеленый свет» на участие в международных и всероссийских конкурсах красоты
Угроза для Крымского моста: украинские военные напичкают Азовское море донными минами
Погода в Луганске 18 января: утром мороз, гололед и туман, а днем до 2 градусов тепла
Погода в Донецке 18 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме
Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР
Убивать дончан будут снаряды из Болгарии
Сотрудники МГБ ЛНР вышли на украинских агентов, которые «наводили жуть» в соцсетях
В ДНР отвергли ложь Украины о создании подгруппы по вопросу границ
«Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере»! Украина обратилась к Италии в защиту карателя Маркива, осужденного за убийство в Донбассе двух журналистов
Пятеро сторонников ДНР на Украине освобождены из-под стражи
В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями
Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов
Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин
Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник
Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру
Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки