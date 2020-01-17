2020-01-17T22:35:08+03:00
Общество

Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме

Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В праздник Крещения Господнего в ДонецкеВ праздник Крещения Господнего в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В воскресенье, 19 января, в праздник Крещения Господнего в Донецке можно будет добраться до мест проведения обрядов омовения без проблем. Городские власти пустят больше пассажирского транспорта по маршрутам, ведущим к этим водоемам. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в усиленном режиме до 13.00.

В этом году в столице Республики организовали десять мест, где на Крещение можно будет окунуться. Специально оборудованные места есть в каждом районе, кроме Киевского.

Одно из самых популярных – лодочная станция в парке имени Щербакова.

– Там будут организованы торговые точки, бесплатное угощение чаем и палатка с подогревом для переодевания, - рассказали «КП» в администрации Донецка.

Во всех без исключения местах проведения обрядов омовения будут нести дежурство спасатели МЧС ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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