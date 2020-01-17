Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме
В воскресенье, 19 января, в праздник Крещения Господнего в Донецке можно будет добраться до мест проведения обрядов омовения без проблем. Городские власти пустят больше пассажирского транспорта по маршрутам, ведущим к этим водоемам. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в усиленном режиме до 13.00.
В этом году в столице Республики организовали десять мест, где на Крещение можно будет окунуться. Специально оборудованные места есть в каждом районе, кроме Киевского.
Одно из самых популярных – лодочная станция в парке имени Щербакова.
– Там будут организованы торговые точки, бесплатное угощение чаем и палатка с подогревом для переодевания, - рассказали «КП» в администрации Донецка.
Во всех без исключения местах проведения обрядов омовения будут нести дежурство спасатели МЧС ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU