2020-01-16T21:27:03+03:00
Политика

«Собака кровью истекает, помощь никто не оказывает»! В Мариуполе тысячами усыпляют бездомных животных – нет денег для лечения

О негуманном обращении с животными сообщают местные волонтеры
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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За год в Мариуполе выловили почти 2 тысячи животных. Стерилизовали каждую четвертую собаку, остальных – усыпили. Фото: Фейсбук/Анна ПрокопенкоЗа год в Мариуполе выловили почти 2 тысячи животных. Стерилизовали каждую четвертую собаку, остальных – усыпили. Фото: Фейсбук/Анна Прокопенко
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В самом богатом городе Донецкой области – Мариуполе – нет денег на лечение бродячих собак. Работники коммунального предприятия с символическим названием «Счастливые животные» только отлавливают и стерилизуют собак. А многих – усыпляют.

- Вся клетка в крови. Собака лежит и кровью истекает, помощь никто не оказывает. Это очень большая проблема, потому что город выделяет деньги на эвтаназию, стерилизацию, а на лечение – нет, – рассказывает волонтер Ольга Даниленко.

Директор предприятия Елена Быстрая вынуждена признать: в прошлом году выловили почти 2 тысячи животных. Стерилизовали каждую четвертую собаку, остальных – усыпили.

Условия содержания животных плохие. В вольерах, которые рассчитаны на 30 собак, удерживают 70. К тому же помещение не отапливается, а крыша буквально сыпется.

Инициатор создания предприятия «Счастливые животные» депутат Мариупольского горсовета Анна Зайцева считает, что в Мариуполе нужно построить полноценный приют для животных.

- Мы хотели, чтобы на предприятии было нечто среднее между убежищем и стерилизационным центром. К сожалению, нам денег на это не дали, – рассказывает Зайцева.

Вместо этого власти города хотят создать новый стерилизационный центр. А пока судьбой бездомных животных занимаются волонтеры. Собак, которые нуждаются в ветеринарной помощи, волонтеры забирают к себе на содержание.

В прошлом году в Мариуполе петиция «Приют для бездомных животных» за месяц набрала 265 подписей горожан (для рассмотрения властей надо 250). Мариупольцы поддержали идею о создании коммунального приюта для животных с возможностью передержки уличных котов и собак в холодное время года и клиникой для их лечения.

В ответ чиновники исполкома горсовета указали, что горожанам следует довольствоваться тем, что уже есть. Мол, в городе работает предприятие «Счастливые животные»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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