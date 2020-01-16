«На сцене будут танцевать и декорации!» Вадим Писарев свой юбилей отметит премьерой спектакля, в котором всех героев придумал сам

16 Янв. 2020 2020-01-16T21:20:20+03:00

Вадим Писарев свой юбилей отметит премьерой спектакля, в котором всех героев придумал сам. Фото: ВКонтакте

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На сцене «Донбасс Оперы» состоялась первая репетиция нового спектакля «Танго… история любви». Он состоит из двух одноактных балетов. В первом отделении зрителей ждёт оригинальная трактовка «Болеро» Равеля. Во втором - «Танго. История любви» на музыку аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Фабула: знаменитый танцовщик влюбляется в куртизантку, она его бросает и выходит замуж за миллиардера, а несчастный танцор бросается в Сену.

Всю сюжетную линию, героев придумал сам художественный руководитель донецкого театра Оперы и балета Вадим Писарев.

- В «Танго… история любви» я вложил весь свой жизненный опыт. Еще отмечу, что никогда у нас на спектаклях не было, чтобы декорации во время спектакля под музыку тоже танцевали, как артисты, - рассказал Писарев.

Премьера новой постановки состоится 1 февраля. В этот день Писареву исполнится 55 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU