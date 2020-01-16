Никонорова: обсудили девять новых участков разведения сил и средств

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:19:54+03:00

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Сегодня, 16 января, в Минске представители Украины и республик Донбасса обсудили девять возможных участков для дальнейшего разведения сил и средств. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Украинская сторона наконец-то представила свои предложения по новым участкам, и переговорщики смогли сопоставить свои предложения и начать проработку. Сейчас в работе девять возможных локаций, по три варианта от ДНР, ЛНР и Украины, из которых будут определены и согласованы три участка, - сообщила Наталья Никонорова.

При этом, по ее словам, миссия ОБСЕ до сих пор не обнародовала статус выполнения плана-графика в части демонтажа фортификационных сооружений на первых трех пилотных участках. Помимо этого, существует острая необходимость согласовать и парафировать дополнение к Рамочному решению, чтобы при последующем разведении было возможным урегулировать оставшиеся без внимания важные аспекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU