Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:15:25+03:00

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Неявка представителя Украины Валерии Лутковской на сегодняшнее заседание Контактной группы в Минске не позволила сторонам обсудить вопросы освобождения пленных и открытия новых КПП между ЛНР и Украиной. Об этом по итогам переговоров сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- Киев, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе не приехала, - сказала Ольга Кобцева.

На встрече стороны обменялись информацией по вопросам повестки дня, но ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы не было.

- Ответственность за срыв полноценного переговорного процесса полностью лежит на украинской стороне, - подчеркнула представитель ЛНР в Контактной группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU