Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными
Неявка представителя Украины Валерии Лутковской на сегодняшнее заседание Контактной группы в Минске не позволила сторонам обсудить вопросы освобождения пленных и открытия новых КПП между ЛНР и Украиной. Об этом по итогам переговоров сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
- Киев, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе не приехала, - сказала Ольга Кобцева.
На встрече стороны обменялись информацией по вопросам повестки дня, но ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы не было.
- Ответственность за срыв полноценного переговорного процесса полностью лежит на украинской стороне, - подчеркнула представитель ЛНР в Контактной группе.
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ИСТОЧНИК KP.RU