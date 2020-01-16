В ДНР снизили цены на бензин и газ

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:40:19+03:00

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Госпредприятие «Республиканская топливная компания» снизило цены на бензин марок АИ-95 и АИ-100, а также на газ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Сегодня с утра снизилась цена на топливо. В частности, бензин марки АИ-100 теперь стоит 51 рубль (снижение на 4 рубля). Бензин марки АИ-95 и газ подешевели каждый на один рубль, их стоимость составляет 44 рубля и 26 рублей соответственно, — рассказала сотрудница предприятия.

Также она добавила, что снижение стоимости бензина и газа в Республике связано с последними закупками предприятия, когда закупочные цены на это топливо начали падать.

Однако некоторые позиции на заправках РТК остались без изменений. Бензин марки А-92 и дизельное топливо все также стоит 42 и 51 рубль, соответственно.

Добавим, что на территории Донецкой области, которая временно находится под контролем Украины, цены на топливо выше. Так, стоимость бензина марки А-92 на заправках разных компаний составляет от 63 до 70 рублей за литр. Дизельное топливо стоит 68 рублей. А автомобильный газ – 33 рубля. Об этом сообщил мониторинговый сайт о финансах на Украине «Минфин».

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ИСТОЧНИК KP.RU