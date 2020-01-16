2020-01-16T15:11:06+03:00
Общество

В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки

Так будет решена и проблема самих недостроев
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР для переселенцев достроят многоэтажкиВ ДНР для переселенцев достроят многоэтажкиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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По самым скромным подсчетам, в ДНР сейчас необходимо предоставить кров 1809 семьям, утратившим свое жилье из-за вооруженного конфликта. Помимо этого, в жилье нуждаются те, кто проживает в зоне ведения боевых действий, а также другие категории граждан. Об этом «КП» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

- Минстрой с администрациями городов и районов разработал план мероприятий по созданию маневренного жилого фонда. В рамках этой программы уже подобраны семь недостроенных многоэтажек в Донецке, Макеевке, Горловке, Шахтерске, Углегорске и Старобешево. Введение их в строй позволит выделить переселенцам 337 квартир. Но для этого необходимо выделение средств, - сказал Сергей Наумец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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