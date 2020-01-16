В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:11:06+03:00

Так будет решена и проблема самих недостроев

Изменить размер текста: A A

По самым скромным подсчетам, в ДНР сейчас необходимо предоставить кров 1809 семьям, утратившим свое жилье из-за вооруженного конфликта. Помимо этого, в жилье нуждаются те, кто проживает в зоне ведения боевых действий, а также другие категории граждан. Об этом «КП» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

- Минстрой с администрациями городов и районов разработал план мероприятий по созданию маневренного жилого фонда. В рамках этой программы уже подобраны семь недостроенных многоэтажек в Донецке, Макеевке, Горловке, Шахтерске, Углегорске и Старобешево. Введение их в строй позволит выделить переселенцам 337 квартир. Но для этого необходимо выделение средств, - сказал Сергей Наумец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Донецке сирота живет в доме, разрушенном украинской артиллерией

Дом семьи Вавиловых не восстанавливают уже пять лет (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU