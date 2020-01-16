2020-01-16T15:12:43+03:00
Общество

Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно

Средства выделяют строго на устранение последствий обстрелов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Работы ведутся не так интенсивно, как хотелось быРаботы ведутся не так интенсивно, как хотелось быФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Финансирование государственных программ восстановления по многоквартирному жилому фонду из-за проблем, связанных с военным временем, ограничено. Работы ведутся не так интенсивно, как хотелось бы. Средства выделяются строго на устранение последствий обстрелов. Задача у строителей - сделать так, чтобы здания были пригодны к отоплению. Об этом «КП» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

- Основная трудность заключаются в том, что до сих пор продолжаются обстрелы, которые увеличивают без того огромное количество разрушений и не позволяют вести полноценное восстановление в прифронтовых городах и селах. Поврежденные же дома, которые еще не были включены в программы восстановления, быстро ветшают и превращаются в проблемные, - прокомментировал Сергей Наумец.

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Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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