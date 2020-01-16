Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно
Финансирование государственных программ восстановления по многоквартирному жилому фонду из-за проблем, связанных с военным временем, ограничено. Работы ведутся не так интенсивно, как хотелось бы. Средства выделяются строго на устранение последствий обстрелов. Задача у строителей - сделать так, чтобы здания были пригодны к отоплению. Об этом «КП» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.
- Основная трудность заключаются в том, что до сих пор продолжаются обстрелы, которые увеличивают без того огромное количество разрушений и не позволяют вести полноценное восстановление в прифронтовых городах и селах. Поврежденные же дома, которые еще не были включены в программы восстановления, быстро ветшают и превращаются в проблемные, - прокомментировал Сергей Наумец.
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ИСТОЧНИК KP.RU