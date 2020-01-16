2020-01-16T15:14:59+03:00
Общество

Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады

Списки составляют администрации городов и районов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригадыЧастные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригадыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На сегодня в Донецкой Народной Республике уже восстановлено свыше 11 тысяч домов, поврежденных обстрелами украинских вояк. От общего числа всех разрушений жилого фонда – чуть больше 40 процентов. Об этом «КП» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

- Списки домов частного сектора, которые необходимо восстановить, составляют местные администрации после обращения пострадавших. В приоритете – социально незащищенные люди. Прежде всего, пенсионеры и многодетные семьи, - рассказал Сергей Наумец.

Квартиры в многоэтажках восстанавливают в основном подрядчики. Если в частном секторе дом пострадал незначительно, то собственники его ремонтируют сами. При этом администрации городов и районов могут помочь стройматериалами.

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Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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