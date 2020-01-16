2020-01-16T00:34:51+03:00
Политика

"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"

Фильм снят к 5-летию освобождения аэропорта Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Главные герои фильма сидели в зале. Фото: ДАНГлавные герои фильма сидели в зале. Фото: ДАН
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В донецком кинотеатре «Звездочка» презентовали фильм «Позывной «Донецк». История одного аэропорта». Режиссером его стал военный корреспондент, поэт, руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов.

На презентации присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин, а среди гостей – большой друг Донбасса, рок-певица Юлия Чичерина.

- Это наша история, и нам нужны подобные фильмы для будущих поколений, — сказал Денис Пушилин. — Это знаковая победа: пять лет назад украинские вооруженные формирования были вынуждены покинуть воздушную гавань Донецка с тяжелыми потерями, признав перевес защитников Республики. Мы никогда не забудем кровопролитные бои 2014-2015 годов. Возврат контроля над Донецким аэропортом – один из ключевых, переломных моментов в освободительной войне народа Донбасса.

Фильм «Позывной «Донецк» на протяжении двух часов в деталях рассказывает историю донецкого аэропорта от его открытия к ЕВРО – 2012 до войны в Донбассе, где аэропорту была отведена горячая точка. Зрителю не только представили уникальные кадры сражений, но также свидетельства участников тех легендарных боев. Кстати, некоторые из них находились в зале - Александр Ходаковский, Владимир Жога, Эдуард Басурин, Ахра Авидзба и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"
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