"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"

16 Янв. 2020 2020-01-16T00:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В донецком кинотеатре «Звездочка» презентовали фильм «Позывной «Донецк». История одного аэропорта». Режиссером его стал военный корреспондент, поэт, руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов.

На презентации присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин, а среди гостей – большой друг Донбасса, рок-певица Юлия Чичерина.

- Это наша история, и нам нужны подобные фильмы для будущих поколений, — сказал Денис Пушилин. — Это знаковая победа: пять лет назад украинские вооруженные формирования были вынуждены покинуть воздушную гавань Донецка с тяжелыми потерями, признав перевес защитников Республики. Мы никогда не забудем кровопролитные бои 2014-2015 годов. Возврат контроля над Донецким аэропортом – один из ключевых, переломных моментов в освободительной войне народа Донбасса.

Фильм «Позывной «Донецк» на протяжении двух часов в деталях рассказывает историю донецкого аэропорта от его открытия к ЕВРО – 2012 до войны в Донбассе, где аэропорту была отведена горячая точка. Зрителю не только представили уникальные кадры сражений, но также свидетельства участников тех легендарных боев. Кстати, некоторые из них находились в зале - Александр Ходаковский, Владимир Жога, Эдуард Басурин, Ахра Авидзба и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU