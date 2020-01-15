2020-01-15T21:49:59+03:00
Политика

72-я бригада ВСУ наполовину не укомплектована

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины столкнулись с проблемой не укомплектованности личного состава. Командование так называемой «операцией объединенных сил» выясняет причины некомплекта. Об этом сообщил офицер-пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Наибольший некомплект личного состава в 72-й бригаде украинских вооруженных формирований.

- Там некомплект сержантского состава составляет 50%, - говорит Филипоненко. - В соединение прибыл главный старшина «ООС» для выяснения причин происходящего.

Неудивительно, что ВСУ столкнулись не укомплектованностью личного состава. Киевские силовики регулярно дезертируют. Этому сопутствует нечеловеческое обращение командиров с рядовыми солдатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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