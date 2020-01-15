НМ ЛНР: Для постановочных съемок на линию разграничения в Донбассе прибыли иностранные журналисты

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:20:14+03:00

Корреспонденты работают на позициях 72-й и 93-й бригад ВСУ

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В зону так называемой «операции объединенных сил» прибыли иностранные журналисты. По сообщению офицера пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко, корреспондентов задействовало командование вооруженных формирований Украины для съемок постановочных сюжетов.

- Это нужно для обвинения военнослужащих ЛНР в несуществующих обстрелах, - сказал Филипоненко.

Разведка Луганской Народной Республики сообщила, что на линию разграничения в Донбассе прибыли иностранные журналисты в сопровождении представителей оперативной группы из состава 74-го центра информационно-психологических операций.

Отмечается работа журналистов из зарубежных изданий «Шпигель», «Франс Пресс», и «Ассошиэйтед Пресс».

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ИСТОЧНИК KP.RU