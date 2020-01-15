2020-01-15T16:00:09+03:00
Политика

ВСУ заняли дома мирных жителей Кряковки и разместили во дворе бронетехнику

Украинские солдаты отбирают у местных жителей и машины
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают совершать преступления в отношении мирных жителей населенных пунктов Донбасса. Солдаты армии незалежной занимают жилые дома и отбирают автомобили. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он рассказал, что украинские солдаты из 72-й бригады заняли несколько жилых домов в Золотом, а военнослужащие 93-й бригады ВСУ – заняли три дома в селе Кряковка, разместив во дворе одного из них бронетехнику.

- С начала 2020 года резко возросло количество правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей, - сказал Филипоненко.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, сельскохозяйственные постройки в Райгородке и Дмитровке ВСУ используют для хранения боеприпасов.

- Эти строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности и могут привести к трагедии с жертвами среди местного населения, - подчеркнул Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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