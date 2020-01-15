16-летний житель Тореза украл у пенсионерки уголь

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:50:49+03:00

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Пожилая жительница Тореза обнаружила, что в хозпостройке, где у нее хранился уголь, не хватает топлива. Заподозрила, что его кто-то украл. Обратилась в полицию.

Правоохранители провели следственные работы и выяснили, что грабитель – несовершеннолетний сосед, который живет на этой же улице. Оказалось, что 16-летний парень ранее уже был судим.

Молодой человек рассказал, что за углем ходил не один день. Дожидался темного времени суток и переносил «черное золото». В первый день он похитил 250 килограммов угля. Через несколько дней, парень «вынес» еще два мешка.

- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказала сотрудник пресс-службы торезского горотдела полиции Любовь Шпак.

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ИСТОЧНИК KP.RU