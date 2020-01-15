16-летний житель Тореза украл у пенсионерки уголь
Пожилая жительница Тореза обнаружила, что в хозпостройке, где у нее хранился уголь, не хватает топлива. Заподозрила, что его кто-то украл. Обратилась в полицию.
Правоохранители провели следственные работы и выяснили, что грабитель – несовершеннолетний сосед, который живет на этой же улице. Оказалось, что 16-летний парень ранее уже был судим.
Молодой человек рассказал, что за углем ходил не один день. Дожидался темного времени суток и переносил «черное золото». В первый день он похитил 250 килограммов угля. Через несколько дней, парень «вынес» еще два мешка.
- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказала сотрудник пресс-службы торезского горотдела полиции Любовь Шпак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какой срок действия у временного удостоверения личности в ДНР?
Разъяснение дали в Миграционной службе (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU