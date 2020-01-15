2020-01-15T13:50:49+03:00
Происшествия

16-летний житель Тореза украл у пенсионерки уголь

Полицейские задержали грабителя
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
Изменить размер текста:

Пожилая жительница Тореза обнаружила, что в хозпостройке, где у нее хранился уголь, не хватает топлива. Заподозрила, что его кто-то украл. Обратилась в полицию.

Правоохранители провели следственные работы и выяснили, что грабитель – несовершеннолетний сосед, который живет на этой же улице. Оказалось, что 16-летний парень ранее уже был судим.

Молодой человек рассказал, что за углем ходил не один день. Дожидался темного времени суток и переносил «черное золото». В первый день он похитил 250 килограммов угля. Через несколько дней, парень «вынес» еще два мешка.

- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказала сотрудник пресс-службы торезского горотдела полиции Любовь Шпак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой срок действия у временного удостоверения личности в ДНР?

Разъяснение дали в Миграционной службе (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крещение в Горловке 2020: Список мест массового купания на праздник
НМ ЛНР: Для постановочных съемок на линию разграничения в Донбассе прибыли иностранные журналисты
«Для нас это важный день!» Ровно 5 лет назад донецкий аэропорт был освобожден от украинских «киборгов»
ВСУ заняли дома мирных жителей Кряковки и разместили во дворе бронетехнику
В Донецк едет американский дирижер, который работал с Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье
16-летний житель Тореза украл у пенсионерки уголь
Киевские силовики обстреляли Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР
Украинская армия обстреляла все направления ДНР
В 59-й бригаде ВСУ исчезло стрелковое оружие и боеприпасы
Погода в ЛНР: 15 января в Республике облачно с прояснениями
Погода в Донецке на день: 15 января будет облачно, без дождя и снега
Такого здесь не было даже до войны: В Дебальцево откроют кондитерское производство
Крещение в Макеевке 2020: Список мест массового купания на праздник
Какой срок действия у временного удостоверения личности в ДНР?
15 января радио и телевизоры в ДНР не будут работать до двух часов дня
«Похоже в рубашке родились»: В Донецке молодые шумахеры врезались в столб электропередач
В школах ДНР введут новый предмет «Уроки Победы»