2020-01-15T12:24:43+03:00
Политика

Киевские силовики обстреляли Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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Украинские вооруженные формирования не прекращают обстрелы республик Донбасса. По сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки киевские силовики обстреляли два поселка в Луганской Народной Республике.

- Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и поселка Голубовское, - рассказали в ведомстве.

По населенным пунктам Луганской Народной Республики украинские силовики применяли минометы калибра 82 миллиметра.

Тем временем, киевские силовики обстреляли все направления Донецкой Народной Республики. Под огонь вооруженных формирований Украины попало несколько населенных пунктов ДНР. Отмечается, что ВСУ вели огонь из разного вооружения. Всего по территории Республики было выпущено 22 боеприпаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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