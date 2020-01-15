Киевские силовики обстреляли Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:24:43+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские вооруженные формирования не прекращают обстрелы республик Донбасса. По сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки киевские силовики обстреляли два поселка в Луганской Народной Республике.

- Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и поселка Голубовское, - рассказали в ведомстве.

По населенным пунктам Луганской Народной Республики украинские силовики применяли минометы калибра 82 миллиметра.

Тем временем, киевские силовики обстреляли все направления Донецкой Народной Республики. Под огонь вооруженных формирований Украины попало несколько населенных пунктов ДНР. Отмечается, что ВСУ вели огонь из разного вооружения. Всего по территории Республики было выпущено 22 боеприпаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU