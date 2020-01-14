2020-01-14T19:11:52+03:00
Общество

15 января радио и телевизоры в ДНР не будут работать до двух часов дня

На завтра в Республике запланирована профилактика теле- и радиооборудования
Ольга ГОРДО
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В ДНР запланирована профилактика передающего оборудования. Фото: https://www.1obl.ru/В ДНР запланирована профилактика передающего оборудования. Фото: https://www.1obl.ru/
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Завтра, пятнадцатого января, с двух часов ночи до полудня, телевизоры и радио в Республики работать не будут. На это время запланирована профилактика передающего оборудования. Об этом сообщает министерство связи Республики.

- Сообщаем, что 15 января в период с двух часов ночи до полудня будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр». На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Донецкой Народной Республики, - сообщили в министерстве.

В связи с чем, похоже, завтра во всех домах и семьях будет день отдыха «по хозяйству». К моменту начала вещания в большинстве домов будет проведена генеральная уборка, закупка продуктов, ремонт сантехники и прочие хозяйственные дела. В полдень вещание возобновится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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