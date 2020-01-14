15 января радио и телевизоры в ДНР не будут работать до двух часов дня
Завтра, пятнадцатого января, с двух часов ночи до полудня, телевизоры и радио в Республики работать не будут. На это время запланирована профилактика передающего оборудования. Об этом сообщает министерство связи Республики.
- Сообщаем, что 15 января в период с двух часов ночи до полудня будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр». На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Донецкой Народной Республики, - сообщили в министерстве.
В связи с чем, похоже, завтра во всех домах и семьях будет день отдыха «по хозяйству». К моменту начала вещания в большинстве домов будет проведена генеральная уборка, закупка продуктов, ремонт сантехники и прочие хозяйственные дела. В полдень вещание возобновится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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