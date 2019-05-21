В ДНР начал вещание российский телеканал «Победа»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-21T13:56:20+03:00

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21 мая телевещание Республики пополнилось еще одним российским каналом «Победа». Теперь зрители смогут смотреть любимые советские фильмы, документальные программы и фронтовые хроники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР.

— «Победа» – это новый масштабный проект «Цифрового Телесемейства» Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тематика канала – это кино и знания, — говорится в сообщении.

Телеканал «Победа» доступен жителям Республики в цифровом формате. При этом не важно, какой пакет вещания используется клиентом. Канал будет работать бесплатно.

На протяжении 24 часов и 7 дней в неделю клиенты цифрового вещания могут смотреть на телеканале любимые советские фильмы, фронтовые хроники, интервью с историками и ветеранами и другие передачи, которые будут рассказывать о неподдельных событиях времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU