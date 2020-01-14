В школах ДНР введут новый предмет «Уроки Победы»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:34:17+03:00

С этой четверти дети Республики прослушают курс лекций о Великой Отечественной Войне

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С этой четверти в программу школ введен курс историко-патриотических лекций «Уроки Победы». Новый предмет обязателен к изучению со второго в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом сегодня сообщает министерство образования и науки Республики.

- В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования, во втором полугодии 2019-2020 учебного года в рамках изучения предмета «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» вводится спецкурс «Уроки Победы», – сообщили в министерстве.

Программа курса включает в себя семнадцать тем, лекции по которым расскажут детям о Великой Отечественной Войне, тем самым сформируют уважительное отношение к отечественной истории, воспитают любовь к Родине. Также школьникам расскажут о сходстве той и нынешней войны в Донбассе.

Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования уже разработаны все необходимые материалы - методические рекомендации и дидактическое материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU