Денис Пушилин объявил следующий год Годом Великой Победы
Следующий, 2020-й, год в Донецкой Народной Республике объявлен Годом Великой Победы. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.
- В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование семидесятипиятилетия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю: объявить 2020 год в Донецкой Народной Республике Годом Великой Победы, — говорится в тексте указа номер 380.
Указ вступил в силу со дня опубликования.
Ранее сообщалось, что наступающий год объявлен в Республике годом воинской славы и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. А то, как он будет называться решали жители всей Республики голосованием на сайте общественного движения «Донецкая Республика».
Уходящий 2019 год был провозглашен в Республике Годом русского языка
ИСТОЧНИК KP.RU
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