Денис Пушилин объявил следующий год Годом Великой Победы

СЕГОДНЯ 19:48 2019-12-30T19:48:49+03:00

Следующий год объявлен в ДНР Годом Великой победы Фото: Ольга ЖУКОВА

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Следующий, 2020-й, год в Донецкой Народной Республике объявлен Годом Великой Победы. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина.

- В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование семидесятипиятилетия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю: объявить 2020 год в Донецкой Народной Республике Годом Великой Победы, — говорится в тексте указа номер 380.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что наступающий год объявлен в Республике годом воинской славы и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. А то, как он будет называться решали жители всей Республики голосованием на сайте общественного движения «Донецкая Республика».

Уходящий 2019 год был провозглашен в Республике Годом русского языка

ИСТОЧНИК KP.RU