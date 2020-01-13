2020-01-13T21:42:48+03:00
Политика

Зеленский хочет заблокировать в Конституции Украины возможность предоставления Донбассу особого статуса

Уже завтра Верховная рада может запустить процедуру изменения основного закона без учета интересов жителей ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наталья Никонорова предупредила, что ДНР не признает ни одно действие Киева в отношении Донбасса, которое не согласовано с республиками. Фото: МИД ДНРНаталья Никонорова предупредила, что ДНР не признает ни одно действие Киева в отношении Донбасса, которое не согласовано с республиками. Фото: МИД ДНР
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Владимир Зеленский продолжает линию своего предшественника Порошенко по нивелированию Минских соглашений. А теперь еще игнорирует договоренности лидеров стран «нормандского формата» в Париже. Складывается ощущение, что комик-президент не очень-то и стремится поехать весной в Берлин, где может состояться вторая встреча. Судите сами.

Уже завтра украинский парламент может проголосовать за направление в Конституционный суд внесенного Зеленским проекта изменений в Основной закон Украины для дальнейшего рассмотрения. В поданном документе нет ни слова об особом статусе Донбасса, хотя его закрепление в Конституции является одним из фундаментальных условий урегулирования конфликта. Об этом сегодня сообщила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Проект о «децентрализации» страны не имеет ничего общего с тем, что прописано в пункте 11 Комплекса мер. Там идет речь о децентрализации с учетом особенностей Донбасса и в согласовании с его представителями. Среди этих особенностей - право на языковое самоопределение, участие в назначении прокуроров и судей, заключение органами местного самоуправления соглашений с центральными органами исполнительной власти, особый экономический режим, народная милиция, право на сотрудничество с Россией и другое, - отметила Никонорова.

Кроме того, Зеленский пытается выкинуть из главного закона страны само понятие «район», являющееся основополагающим для реализации Минских соглашений. Украинские власти не только не собираются предоставлять Донбассу особый статус, но и намерены заблокировать на уровне Конституции даже саму эту возможность.

Ситуация с урегулированием конфликта в Донбассе последовательно движется в тупик. Можно не сомневаться, что ДНР и ЛНР не признают ни одно действие Киева в отношении Донбасса, которое не согласовано с республиками. После этого на радость украинским националистам и кураторам из США произойдет «заморозка» конфликта. Украинская армия получит еще большую свободу в обстрелах «сепаратистов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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