На Украине собираются отменить налог на войну в Донбассе

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:30:14+03:00

Военный сбор на танки и пушки для ВСУ платили даже крупные предприятия, работающие на территории ДНР и ЛНР, пока республики не ввели на них внешнее управление. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Верховной раде рассказали, как может быть отменен пресловутый военный сбор

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Военный сбор в размере 1,5 процента на доходы граждан незалежной, веденный в 2014 году для финансирования войны в Донбассе, скоро могут отменить. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, рассказал, каким образом это сделают.

- Этот вопрос назрел, и мы готовы рассмотреть изменения в Налоговый кодекс Украины, - сообщил депутат. - Единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор можно объединить.

В Верховной раде собираются снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Ожидается, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц будет составлять 15%, а не 18%, как сейчас. Гетманцев отметил, что, поскольку ставка объединенного налога будет снижена, можно говорить о том, что военный сбор будет вообще отменен.

Парламентарий сказал, что бизнес к такой идее относится положительно. И, наверное, большинство жителей Украины тоже поддержат нововведение. Многие считают, что с войной в Донбассе надо заканчивать. В отличие от националистов, которые увидят в этом очередную «зраду» со стороны команды Зеленского. К тому же пока неясно, за счет каких поступлений будет закрыта дыра в бюджете, образовавшаяся от отмены военного сбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU