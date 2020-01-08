2020-01-08T18:52:47+03:00
Политика

600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области

В прошлом году в регионе на 17 процентов выросли отчисления на военный сбор
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Отчисления из зарплат жителей Донецкой области напрямую идут на покупку пушек и снарядов для обстрелов городов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСОтчисления из зарплат жителей Донецкой области напрямую идут на покупку пушек и снарядов для обстрелов городов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Жители Мариуполя, Краматорска, Славянска и других городов и сел области финансируют покупку пушек, пулеметов, снарядов и патронов, которые потом украинские военные используют при обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и сел ДНР. Звучит кощунственно, но по факту это так. На Украине до сих пор не отменен введенный в 2014 году военный сбор. В прошлом году в Донецкой области собрали более 597 млн гривен (1 млрд 552 млн рублей).

Военный сбор – это 1,5% зарплаты жителей Украины. В минувшем году жители Донецкой области увеличили отчисления на 17% по сравнению с 2018-м. Лидерами по уплате этого сбора являются Мариуполь - 182 млн гривен, Покровск (до переименования – Красноармейск) – 81 млн и Славянский район – 72 млн.

- Военный сбор – вклад каждого гражданина на укрепление обороноспособности украинской армии и установления мира в нашем государстве, – заявили в областном главке налоговой службы.

Насчет «установления мира» вопрос очень даже спорный.

- В Киеве в 2014 году придумали иезуитскую систему, чтобы повязать всех трудоспособных жителей страны кровью невинно убитых и покалеченных, - считает дончанка Валентина Зимина. – Помню, сколько было вначале возмущений по этому поводу. А теперь – молчат. Люди свыклись, как и с бесконечной войной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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