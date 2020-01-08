2020-01-08T09:33:16+03:00
Политика

Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса

В штабе донбасской группировки ВСУ рассказали, сколько премий выплатили в прошлом году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинским солдатам невыгодно перемирие – им премии платят за участие в боевых действиях. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинским солдатам невыгодно перемирие – им премии платят за участие в боевых действиях. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Украинские солдаты и офицеры воюют в Донбассе не только за идею, но и за материальное вознаграждение. Им помимо зарплаты даже премии дают – за результативные обстрелы территории ДНР и ЛНР. В пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) сообщили, что в прошлом году 4 тысячи 580 военнослужащих были поощрены на общую сумму 26 млн 790 тысяч гривен (69 млн 650 тысяч рублей). В среднем 5 тысяч 800 гривен (15 тысяч рублей) на брата получается.

Также в штабе ООС более детально рассказали, за что конкретно поощряли военнослужащих: за непосредственное участие в боевых действиях, успешное выполнение боевых задач и уничтожение вооружения и военной техники противника. А вот за выполнение договоренностей о соблюдении режима прекращения огня деньги не платят. Поэтому-то каждый раз недолго длилось перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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