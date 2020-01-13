У жителя Донецка обнаружен арсенал оружия

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:49:05+03:00

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Неотъемлемая часть любой войны – схроны с оружием. До сих пор находят такие схроны ещё со времен Великой Отечественной. Что говорить о нынешней войне, когда находишься в эпицентре событий, всегда найдутся желающие припрятать оружие и боеприпасы.

Очередной такой схрон правоохранители обнаружили у жителя Киевского района. Полицейские изъяли шесть гранат, ружье, три пистолета и патроны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- У жителя Киевского района Донецка стражи порядка изъяли шесть гранат с запалами, три различных пистолета, помповое ружье и более 1300 патронов различного калибра, – отметили в пресс-службе.

А хранение оружия в Донецкой Народной Республике – это уголовное преступление. Любитель гранат и пистолетов попадает под статью 256 УК ДНР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Правоохранители призывают жителей не доводить до беды, а добровольно сдать оружие и боеприпасы. В этом случае уголовная ответственность грозить не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU