В Первомайском обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
В Первомайском обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Тайник с многотысячным запасом боеприпасов и оружия обнаружили сотрудники МГБ ЛНР
Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в прифронтовой зоне Первомайска схрон с оружием и боеприпасами украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом 22 октября сообщили в министерстве. Из тайника изъяли:
пистолет Макарова;
реактивный пехотный огнемёт «Шмель»;
гранатомёт РПГ-7;
два выстрела РПГ-18;
гранату Ф-1 + УЗРГМ;
два запала УЗРГМ;
кумулятивный боеприпас к гранатомёту РПГ-7;
два термобарических боеприпаса к гранатомёту РПГ-7;
два боеприпаса повышенной пробиваемости;
70 снарядов калибром 30 миллиметров;
мину ТМ 62; две мины МОН-50;
4 тысячи 533 патрона 5,45х39;
10 тысяч 764 патрона 7,62х54;
2 тысячи 544 патрона 7,62х39;
1 тысячу 356 патронов 14,5.
Схрон оружия украинских ДРГ..Видео: http://mgblnr.org! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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