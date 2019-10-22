СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-22T17:19:09+03:00

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В Первомайском обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ

Тайник с многотысячным запасом боеприпасов и оружия обнаружили сотрудники МГБ ЛНР

Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в прифронтовой зоне Первомайска схрон с оружием и боеприпасами украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом 22 октября сообщили в министерстве. Из тайника изъяли:

пистолет Макарова;

реактивный пехотный огнемёт «Шмель»;

гранатомёт РПГ-7;

два выстрела РПГ-18;

гранату Ф-1 + УЗРГМ;

два запала УЗРГМ;

кумулятивный боеприпас к гранатомёту РПГ-7;

два термобарических боеприпаса к гранатомёту РПГ-7;

два боеприпаса повышенной пробиваемости;

70 снарядов калибром 30 миллиметров;

мину ТМ 62; две мины МОН-50;

4 тысячи 533 патрона 5,45х39;

10 тысяч 764 патрона 7,62х54;

2 тысячи 544 патрона 7,62х39;

1 тысячу 356 патронов 14,5.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/739447" frameborder="0"></iframe> Схрон оружия украинских ДРГ..Видео: http://mgblnr.org! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU