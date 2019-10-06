Житель Первомайска нашел в заброшенной шахте схрон оружия

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-06T14:41:00+03:00

Кто расставил все эти схроны по населенным пунктам Республики, пока неизвестно. Фото: news.bigmir.net

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4 октября в дежурную часть МВД ЛНР обратился житель Первомайска. Он передал полиции целый набор различного вооружения и взрывоопасных предметов, которые нашел во время прогулки рядом с заброшенной шахтой. Об этом сообщили сегодня в министерстве внутренних дел ЛНР.

— Мужчина добровольно сдал в полицию: 2 гранаты РГД-5, гранату Ф-1, 3 запала УЗРГМ, выстрел ВОГ-25, снаряд калибра 165 миллиметров, 117 патронов калибра 5.45 миллиметров и дымовую шашку, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что не единственная находка за сутки. В этот же день в Ровеньках женщина обнаружила схрон с патронами для автомата. А в Краснодоне неизвестные смогли на улице спрятать целый гранатомет и другие боеприпасы.

Всего за сутки полиция изъяла больше 400 единиц различных боеприпасов.

— МВД ЛНР напоминает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, которые незаконно находятся у граждан, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU