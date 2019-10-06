2019-10-06T14:41:00+03:00
Политика

Житель Первомайска нашел в заброшенной шахте схрон оружия

Мужчина добровольно отнес все боеприпасы в полицию
Екатерина Сорока
Поделиться:
Кто расставил все эти схроны по населенным пунктам Республики, пока неизвестно. Фото: news.bigmir.netКто расставил все эти схроны по населенным пунктам Республики, пока неизвестно. Фото: news.bigmir.net
Изменить размер текста:

4 октября в дежурную часть МВД ЛНР обратился житель Первомайска. Он передал полиции целый набор различного вооружения и взрывоопасных предметов, которые нашел во время прогулки рядом с заброшенной шахтой. Об этом сообщили сегодня в министерстве внутренних дел ЛНР.

— Мужчина добровольно сдал в полицию: 2 гранаты РГД-5, гранату Ф-1, 3 запала УЗРГМ, выстрел ВОГ-25, снаряд калибра 165 миллиметров, 117 патронов калибра 5.45 миллиметров и дымовую шашку, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что не единственная находка за сутки. В этот же день в Ровеньках женщина обнаружила схрон с патронами для автомата. А в Краснодоне неизвестные смогли на улице спрятать целый гранатомет и другие боеприпасы.

Всего за сутки полиция изъяла больше 400 единиц различных боеприпасов.

— МВД ЛНР напоминает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, которые незаконно находятся у граждан, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Команда юмористов из ДНР прошла в финал Международной лиги КВН
ВСУ обстреляли детский садик "Пчелка" в Старомихайловке
Страшное ДТП в Торезе: погибло два человека, еще два - в больнице
Спортсмен из Луганска установил мировой рекорд на соревнованиях в России
У Зеленского решали, кто поедет в Донбасс контролировать разведение сил
Украинские боевики все утро лупят по Коминтерново
Погода в Луганске в воскресенье 6 октября: золотая осень вступила в свои права
Погода в Донецке 6 октября: дождь с грозой и +16
«Четвероногие друзья нашего дома» В библиотеке Крупской проходит месячник показа литературы к Всемирному дню защиты животных
Водителя, угробившего шестерых жителей Донецка, осудили на 8 лет лишения свободы
Формула Радика: украинский журналист предложил план зачистки Донбасса
После обстрела из гранатомета в Коминтерново на юге ДНР загорелся дом
Почему в Донецке были громкие взрывы: защитники ДНР сбили украинский беспилотник с миной НАТО на борту
«Информация о катастрофических последствиях является ложью»: на Енакиевском металлургическом заводе опровергли сообщения о масштабной аварии