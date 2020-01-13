В Кировском пожарные спасли 37-летнюю женщину, а в Алчевске – 47-летнего мужчину

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:32:05+03:00

Пьяный житель Алчевска едва не погиб - курил сигарету, сидя на стуле, и уснул. Фото: Пресс-служба МЧС ЛНР

В Снежном спасти 52-летнего мужчину не удалось – он погиб во время пожара

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Спасателям ДНР и ЛНР в минувшие дни дважды пришлось спасать жителей от огня и дыма.

10 января в 21:45 в службу 101 Алчевска позвонили жители девятиэтажного дома на улице Станиславского. Они сообщили о дыме в подъезде. Прибывшие пожарные выяснили, что дым шел из квартиры на пятом этаже. Внутри находился 47-летний хозяин. Он был в сознании и пытался проветрить помещение.

В кухне горел стул – этот очаг быстро потушили. А нетрезвого мужчину, который надышался дымом, вывели на улицу и вызвали скорую помощь. Впрочем, от госпитализации пострадавший отказался. Спасателям он рассказал, что закурил, сидя на стуле. Не заметил, как задремал, и уронил окурок.

Соседи утверждают, что мужчина часто выпивает и курит в квартире. Он живет один, работает в коммунальном предприятии.

12 января в городе Кировское (ДНР) горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома по улице Шевченко. Спасатели из Шахтерска обнаружили внутри помещения 37-летнюю женщину и вывели ее по лестнице на свежий воздух. Спасенная не пострадала.

А вот 52-летний житель Снежного (ДНР) погиб на пожаре до прибытия спасателей. 12 января горел частный дом по улице Гамарника. Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего за воскресенье, 12 января, спасатели ДНР ликвидировали 12 пожаров: в Донецке – 5, в Макеевке – 3, в Енакиево – 1, в Шахтерске – 1, в Снежном – 1, в Дебальцево – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU