2020-01-13T14:32:05+03:00
Политика

В Кировском пожарные спасли 37-летнюю женщину, а в Алчевске – 47-летнего мужчину

В Снежном спасти 52-летнего мужчину не удалось – он погиб во время пожара
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пьяный житель Алчевска едва не погиб - курил сигарету, сидя на стуле, и уснул. Фото: Пресс-служба МЧС ЛНРПьяный житель Алчевска едва не погиб - курил сигарету, сидя на стуле, и уснул. Фото: Пресс-служба МЧС ЛНР
Изменить размер текста:

Спасателям ДНР и ЛНР в минувшие дни дважды пришлось спасать жителей от огня и дыма.

10 января в 21:45 в службу 101 Алчевска позвонили жители девятиэтажного дома на улице Станиславского. Они сообщили о дыме в подъезде. Прибывшие пожарные выяснили, что дым шел из квартиры на пятом этаже. Внутри находился 47-летний хозяин. Он был в сознании и пытался проветрить помещение.

В кухне горел стул – этот очаг быстро потушили. А нетрезвого мужчину, который надышался дымом, вывели на улицу и вызвали скорую помощь. Впрочем, от госпитализации пострадавший отказался. Спасателям он рассказал, что закурил, сидя на стуле. Не заметил, как задремал, и уронил окурок.

Соседи утверждают, что мужчина часто выпивает и курит в квартире. Он живет один, работает в коммунальном предприятии.

12 января в городе Кировское (ДНР) горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома по улице Шевченко. Спасатели из Шахтерска обнаружили внутри помещения 37-летнюю женщину и вывели ее по лестнице на свежий воздух. Спасенная не пострадала.

А вот 52-летний житель Снежного (ДНР) погиб на пожаре до прибытия спасателей. 12 января горел частный дом по улице Гамарника. Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего за воскресенье, 12 января, спасатели ДНР ликвидировали 12 пожаров: в Донецке – 5, в Макеевке – 3, в Енакиево – 1, в Шахтерске – 1, в Снежном – 1, в Дебальцево – 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между школой и украинскими позициями – ни одного жилого дома! «Комсомолка» с читателями поздравили тысячу детей прифронтовых поселков Донбасса

«Комсомольская правда – Донбасс» продолжает рассказывать об акции, когда мы вместе с читателями собрали деньги на подарки к Новому году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 14 января ожидается пасмурная погода
Зеленский хочет заблокировать в Конституции Украины возможность предоставления Донбассу особого статуса
Крещение в Донецке 2020: полный список мест, где можно будет окунуться в прорубь
«Фотографировал организаторов выборов для дискредитации»: жителя ЛНР осудили на 12 лет за госизмену
«Пассажирка перевела стрелки!» Жители Енакиево объяснили, почему у трамвая колеса поехали в разные стороны
Прогноз погоды на неделю: на Крещение 19 января в Донецке ожидается снег и 5 градусов мороза
На Украине собираются отменить налог на войну в Донбассе
В Донецк приехала Марьяна Наумова
У жителя Донецка обнаружен арсенал оружия
Украинские солдаты платили командиру по 300 гривен за каждые сутки отдыха
Новый глава ОБСЕ хочет узнать, как работают наблюдатели миссии в Донбассе
Мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса: водитель троллейбуса из Мариуполя поднимает зубами вес в 120-килограммов
Затишье было недолгим: украинская армия расстреляла из минометов окраину Горловки
В Кировском пожарные спасли 37-летнюю женщину, а в Алчевске – 47-летнего мужчину
Донецкий политолог: Киевский суд должен отменить монополию «Ощадбанка» на выплату пенсий жителям республик Донбасса