Донецкий политолог: Киевский суд должен отменить монополию «Ощадбанка» на выплату пенсий жителям республик Донбасса

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:17:15+03:00

Ограничение, принятое во времена президентства Порошенко, могут отменить уже 12 февраля

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Буквально месяц остается до заседания Окружного административного суда Киева, который должен рассмотреть вопрос об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение пенсий и пособий исключительно через «Ощадбанк».

Напомним, что во времена президентства Петра Порошенко правительство Владимира Гройсмана ввело с 1 июля 2016 года монополию «Ощадбанка» на выплату пенсий и пособий переселенцам. Это было сделано на фоне других ограничений для жителей республик Донбасса – тех же «черных списков СБУ». Сотни тысяч дончан и луганчан остались без законных выплат. И вот теперь уже новый Кабинет министров Украины выступит в суде ответчиком.

В иске говорится, что определение «Ощадбанка» единственным банком для проведения социальных выплат переселенцам не соответствует статье 1 протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента.

- С точки зрения закона суд должен отменить это драконовское ограничение Гройсмана-Порошенко. И вероятность такого решения достаточно высока. Тем более, что даже во времена Порошенко суды Украины принимали решения в пользу переселенцев, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Но не стоит забывать, что украинские судьи все-таки будут учитывать «тенденции в верхах».

Политолог обращает внимание, что в январе в Верховной раде могут начать рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию».

- Документ значительно облегчает получение пенсий жителями ДНР и ЛНР. И если депутатам и правозащитникам удастся при поддержке Владимира Зеленского сломить сопротивление чиновников из правительства, то и Окружной админсуд Киева примет положительное решение, - отмечает Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU