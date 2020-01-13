Донецкий политолог: Киевский суд должен отменить монополию «Ощадбанка» на выплату пенсий жителям республик Донбасса
Буквально месяц остается до заседания Окружного административного суда Киева, который должен рассмотреть вопрос об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение пенсий и пособий исключительно через «Ощадбанк».
Напомним, что во времена президентства Петра Порошенко правительство Владимира Гройсмана ввело с 1 июля 2016 года монополию «Ощадбанка» на выплату пенсий и пособий переселенцам. Это было сделано на фоне других ограничений для жителей республик Донбасса – тех же «черных списков СБУ». Сотни тысяч дончан и луганчан остались без законных выплат. И вот теперь уже новый Кабинет министров Украины выступит в суде ответчиком.
В иске говорится, что определение «Ощадбанка» единственным банком для проведения социальных выплат переселенцам не соответствует статье 1 протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушает принципы гражданского законодательства на свободу договора и выбор контрагента.
- С точки зрения закона суд должен отменить это драконовское ограничение Гройсмана-Порошенко. И вероятность такого решения достаточно высока. Тем более, что даже во времена Порошенко суды Украины принимали решения в пользу переселенцев, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Но не стоит забывать, что украинские судьи все-таки будут учитывать «тенденции в верхах».
Политолог обращает внимание, что в январе в Верховной раде могут начать рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию».
- Документ значительно облегчает получение пенсий жителями ДНР и ЛНР. И если депутатам и правозащитникам удастся при поддержке Владимира Зеленского сломить сопротивление чиновников из правительства, то и Окружной админсуд Киева примет положительное решение, - отмечает Кузьменко.
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ИСТОЧНИК KP.RU