2020-01-13T09:14:02+03:00
Политика

В Генпрокуратуре Украины выяснят, почему массово гибнут в Донбассе солдаты и офицеры

Созданы специальные отделы для эффективного расследования случаев небоевых потерь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ранения и гибель украинских солдат по пьянке и разгильдяйству их командиры списывают на обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСРанения и гибель украинских солдат по пьянке и разгильдяйству их командиры списывают на обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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До украинских властей, наконец-то, дошло, что «сепаратисты» на причастны к массовой гибели и ранениям «освободителей» в Донбассе. В Генпрокуратуре и МВД Украины были вынуждены создать специальные отделы для эффективного расследования подобных случаев.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на прошлой неделе утвердил изменения в структуре военной прокуратуры объединенных сил, находящихся в Донбассе. Создан отдел, который будет руководить досудебным расследованием причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке.

Также при главном управлении Нацполиции в Донецкой области создадут специальное подразделение для расследования подобных уголовных дел.

Командиры бригад и батальонов ВСУ приняли это решение в штыки. Им теперь будет сложнее списывать гибель подчиненных от пьянок, драк, разгильдяйства и необученности на мифические обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. Только за первую новогоднюю неделю в зоне ООС по этим причинам погибли и получили ранения 60 украинских солдат и офицеров.

А вот свежий пример, который на днях произошел в 72-й отдельной механизированной бригаде.

- На занятиях при стрельбе из миномета были ранены военнослужащие Богонец и Бондаренко. Причина - грубое нарушение техники безопасности, - рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, ссылаясь на данные разведки. – Чтобы скрыть происшествие, командир бригады полковник Артем Богомолов доложил в штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» о потерях, полученных в результате обстрела.

В это же время командир взвода 10-й горно-штурмовой бригады ранил в затылок старшину Ясинского в районе села Водяное на юге Донецкой области. Ясинский пытался самовольно оставить позиции. Еще один военнослужащий бригады сержант Никольский умер из-за отравления алкоголем на позициях у села Широкино, расположенном восточнее Мариуполя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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