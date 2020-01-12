В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков

12 Янв. 2020 2020-01-12T22:53:17+03:00

Украинское командование на место танков и гаубиц поставило снайперов. Фото: news-front.info

Такое вот "перемирие"

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В Народной милиции ЛНР сегодня заявили, что в Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады, чтобы молодых украинских бойцов выучить на снайперов и минометчиков.

- По нашим данным, 10 января в Станицу Луганскую прибыло пятнадцать граждан Канады, представителей одной из частных военных кампаний. Они будут обучать военнослужащих 46-й бригады вооруженных формирований Украины минно-взрывному делу и снайперской подготовке, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он не исключает, что подготовленные иностранными инструкторами снайперские пары начнут обстреливать Республику, провоцируя ее защитников на ответные действия. Так уже было неоднократно.

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ИСТОЧНИК KP.RU