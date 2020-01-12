Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:41:37+03:00

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Очень часто украинские ура-патриоты любят рассказывать, как Путин обещал встать за спинами детей и женщин. При этом киевские силовики разместили буксируемую гаубицу "Мста-Б", зенитную установку и бронетехнику в населенных пунктах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). И это далеко не единичный случай.

- В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ зафиксировано: в населенном пункте Станица Луганская – одна зенитная установка. В зоне ответственности 72-й бригады зафиксировано: в населенном пункте Выскрив – одна 152-мм буксируемая гаубица "Мста-Б". В зоне ответственности 93-й бригады зафиксировано: в населенном пункте Кряковка – один бронетранспортер, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее под Мариуполем украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU