2020-01-12T16:41:37+03:00
Политика

Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан

За неделю под жилыми домами украинские боевики разместили 36 единиц военной техники
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения. Фото: novorosinform.orgВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения. Фото: novorosinform.org
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Очень часто украинские ура-патриоты любят рассказывать, как Путин обещал встать за спинами детей и женщин. При этом киевские силовики разместили буксируемую гаубицу "Мста-Б", зенитную установку и бронетехнику в населенных пунктах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). И это далеко не единичный случай.

- В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ зафиксировано: в населенном пункте Станица Луганская – одна зенитная установка. В зоне ответственности 72-й бригады зафиксировано: в населенном пункте Выскрив – одна 152-мм буксируемая гаубица "Мста-Б". В зоне ответственности 93-й бригады зафиксировано: в населенном пункте Кряковка – один бронетранспортер, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее под Мариуполем украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
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