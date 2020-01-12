Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:14:04+03:00

Об этом случае вряд ли станет известно родным ВСУшника. Фото: Русская Весна

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Старшина 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ был ранен выстрелом командира взвода за попытку самовольно оставить позиции украинских военных северо-восточнее Мариуполя. Подобные разборки давно стали привычными в рядах ВСУ.

- В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ старшина Ясинский Р. А. получил огнестрельное ранение в ходе неуставных взаимоотношений на позициях в районе населенного пункта Водяное. Важно отметить, что по предварительным данным Ясинский пытался самовольно оставить позиции, но его попытался остановить командир взвода, применив оружие, – сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Ранее еще один военнослужащий бригады – сержант Никольский – умер из-за отравления алкоголем на позициях у села Широкино, разбитого украинскими войсками.

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ИСТОЧНИК KP.RU