Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
Старшина 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ был ранен выстрелом командира взвода за попытку самовольно оставить позиции украинских военных северо-восточнее Мариуполя. Подобные разборки давно стали привычными в рядах ВСУ.
- В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ старшина Ясинский Р. А. получил огнестрельное ранение в ходе неуставных взаимоотношений на позициях в районе населенного пункта Водяное. Важно отметить, что по предварительным данным Ясинский пытался самовольно оставить позиции, но его попытался остановить командир взвода, применив оружие, – сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
Ранее еще один военнослужащий бригады – сержант Никольский – умер из-за отравления алкоголем на позициях у села Широкино, разбитого украинскими войсками.
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ИСТОЧНИК KP.RU