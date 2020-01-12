В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
11 января в Республике стартовал творческий патриотический конкурс для детей до 16 лет «Символы моей Родины». Победители конкурса получат ценные подарки и дипломы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой республиканской библиотеки для детелей имени С.М. Кирова.
У конкурса есть несколько номинаций:
— «Литературное творчество» (проза, поэзия, эссе);
— «Изобразительное искусство»(рисунки формата А4 и А3, графика);
— «Стенгазета» (авторские коллажи, тематические плакаты, стенгазеты);
— «Мультимедиа» (слайд-презентации, фотоколлажи, видеоролики, буктрейлеры);
— «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, вязание, бисероплетение, батик, аппликация, валяние, шитье, декупаж, скрапбукинг и т.д.; допускаются качественные фотоматериалы с изображением работы).
Времени на подготовку работы для конкурса предостаточно. Подводить итоги будут аж 10 апреля.
— Информация о ходе и итогах конкурса будет публиковаться на сайте Министерства культуры Донецкой Народной Республики, Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. Кирова, а также в специальной группе ВКонтакте «Символы моей Родины», — добавила замдиректора библиотеки Ольга Бабченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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