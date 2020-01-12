2020-01-12T15:57:16+03:00
Звезды

В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»

Победители конкурса получат ценные подарки
Екатерина Сорока
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Узнать более детальную информацию об условиях конкурса можно на сайте www.libkirova.ru или по телефону (062)305-38-17. Фото: mininfodnr.ruУзнать более детальную информацию об условиях конкурса можно на сайте www.libkirova.ru или по телефону (062)305-38-17. Фото: mininfodnr.ru
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11 января в Республике стартовал творческий патриотический конкурс для детей до 16 лет «Символы моей Родины». Победители конкурса получат ценные подарки и дипломы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой республиканской библиотеки для детелей имени С.М. Кирова.

У конкурса есть несколько номинаций:

— «Литературное творчество» (проза, поэзия, эссе);

— «Изобразительное искусство»(рисунки формата А4 и А3, графика);

— «Стенгазета» (авторские коллажи, тематические плакаты, стенгазеты);

— «Мультимедиа» (слайд-презентации, фотоколлажи, видеоролики, буктрейлеры);

— «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, вязание, бисероплетение, батик, аппликация, валяние, шитье, декупаж, скрапбукинг и т.д.; допускаются качественные фотоматериалы с изображением работы).

Времени на подготовку работы для конкурса предостаточно. Подводить итоги будут аж 10 апреля.

— Информация о ходе и итогах конкурса будет публиковаться на сайте Министерства культуры Донецкой Народной Республики, Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. Кирова, а также в специальной группе ВКонтакте «Символы моей Родины», — добавила замдиректора библиотеки Ольга Бабченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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