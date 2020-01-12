Знакомую с детства «Елочку» соединили с классикой: Дончане в восторге от нового шедевра донецкой филармонии

Донецкая филармония не устает удивлять своего зрителя. В этот раз новогоднее воплощение композиции Свиридова «Время», соединенной с родной всем мелодией «В лесу родилась елочка» переносит нас в сказку.

Получился даже, на мой взгляд, вполне философский глубокий подтекст – время бежит, его движение для каждого из нас неумолимо, но какое же счастье сохранить в себе ребенка. Уметь так же, как когда-то в детстве, радоваться огонькам на елке, замирать в предвкушении праздника и всем сердцем верить в чудо!

- Программой «Старый новый год» Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева завершил серию новогодних концертов, - рассказал генеральный директор и художественный руководитель филармонии Александр Парецкий. - Сплошные аншлаги и позитив от оркестра под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Оселкова. Фотографии и видео с сегодняшнего концерта будут чуть позже. А сейчас предлагаю послушать уникальное в своем роде исполнение свиридовской темы «Время, вперёд!» в новогоднем стиле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/754216" frameborder="0"></iframe> Как в донецкой филармонии соединили детскую новогоднюю песенку и классику.! другой источник

Новогодние программы нашей филармонии отличаются настоящим разнообразием – от вальсов Штрауса и Чайковского до шлягеров зарубежных групп и колядок.

- Какой должна быть идеальная праздничная программа? Вот такой, которую подготовили в подарок на Старый Новый год в нашей филармонии, - поделилась впечатлениями дончанка Лариса Гальцова. - Всего понемногу - и старого любимого кино, и зажигательных ритмов, и вальс с полькой, и марш, и шутки даже от главного дирижера, исполнившего поразившее зрителей соло на скрипке ...и вариации на тему «Чижика-Пыжика», и хорошая серьезная музыка Мурада Кажлаева. Как всегда получили море удовольствия!

Остается только одно – поспешить приобрести билеты. А приобрести билет в филармонию теперь можно во всех отделениях «Почты Донбасса».