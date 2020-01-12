Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:31:37+03:00

На фестивале веселых и находчивых Республику представит команда юмористов под названием «Юзовские эмигранты»

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Новый сезон игр Клуба веселых и находчивых уже официально стартовал. 12 января в Сочи начинается международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2020», на который также поехали юмористы из ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

— В период с 12 по 22 января команда КВН из ДНР «Юзовские эмигранты» в составе шести человек примет участие в 31-ом международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2020» в Краснодарском крае, — говорится в сообщении.

Решение о том, какая команда будет представлять ДНР на фестивале, далось не просто. Поскольку в Республике есть не малое количество местных команд, которые уже прошли через жесткую школу жизни игры КВН:

— Макеевская команда «Время первых» честно выиграла путевку на фестиваль «КиВиН – 2020» в Юзовской Лиге КВН;

— Команда «Ребята с нашего двора» из Донецка еще раньше получила возможность представлять Республику на фестивале благодаря победе в Брянского лиге Международного союза КВН;

— Юмористы команды «Донецкий кряж» не так давно не так давно участвовали в телевизионной Международной лиге КВН в Минске и даже вышли в финал;

— И совсем немного для победы в Юзовской лиге КВН не хватило командам «Шальная императрица» из Донецка и «Немножечко» из Харцызска.

В итоге было решено, что от Республики в этом году на фестиваль поедет команда «Юзовские эмигранты». Пожелаем юмористам победы в поединке за звание самой веселой и находчивой команды 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU