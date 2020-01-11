2020-01-11T21:10:40+03:00
Общество

12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег. Фото: ВКонтакте12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег. Фото: ВКонтакте
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12 января в Луганской Народной Республике температура воздуха будет колебаться от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла, днем местами пройдет слабый снег. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.

- В Республике будет облачно, ночью и утром временами осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами слабый снег; ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

13 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от минус 1 до 4 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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