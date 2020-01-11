«Позывной «Донецк». История одного аэропорта». 16 января в столице ДНР состоится премьера нового фильма известного российского военкора Семена Пегова

11 Янв. 2020 2020-01-12T09:57:05+03:00

В основе фильма «Позывной «Донецк» - бои за Донецкий аэропорт. Фото: ВКонтакте

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Премьерный показ фильма российского военкора Семена Пегова «Позывной «Донецк» состоится 16 и 17 января в двух кинотеатрах Донецка – имени Шевченко и «Звездочке». Начало - в 14:00.

В основе картины – одно из важнейших событий 2015 года - возврат контроля над Донецким аэропортом.

- После восьми месяцев ожесточенных боев украинские войска с тяжёлыми потерями отступили. Это была важная и долгожданная победа, добытая ценой сотен жизней защитников Республики, - сообщили о фабуле организаторы.

Вход в кинотеатры на премьеру «Позывной «Донецк» свободный. Фильм смогут посмотреть все желающие.

Предыдущий фильм Пегова – о первом Главе ДНР Александре Захарченко «Его Оплот».

Семён Пегов прославился прямыми трансляциями из охваченного революцией Египта, был военкором в Сирии с начала гражданской войны, с 2014 года освещает вооруженный конфликт в Донбассе. Также он автор книги «Я и рыжий сепар: репортаж под «Градом».

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ИСТОЧНИК KP.RU