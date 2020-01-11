2020-01-12T09:57:05+03:00
Общество

«Позывной «Донецк». История одного аэропорта». 16 января в столице ДНР состоится премьера нового фильма известного российского военкора Семена Пегова

Картину смогут посмотреть все желающие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В основе фильма «Позывной «Донецк» - бои за Донецкий аэропорт. Фото: ВКонтактеВ основе фильма «Позывной «Донецк» - бои за Донецкий аэропорт. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Премьерный показ фильма российского военкора Семена Пегова «Позывной «Донецк» состоится 16 и 17 января в двух кинотеатрах Донецка – имени Шевченко и «Звездочке». Начало - в 14:00.

В основе картины – одно из важнейших событий 2015 года - возврат контроля над Донецким аэропортом.

- После восьми месяцев ожесточенных боев украинские войска с тяжёлыми потерями отступили. Это была важная и долгожданная победа, добытая ценой сотен жизней защитников Республики, - сообщили о фабуле организаторы.

Вход в кинотеатры на премьеру «Позывной «Донецк» свободный. Фильм смогут посмотреть все желающие.

Предыдущий фильм Пегова – о первом Главе ДНР Александре Захарченко «Его Оплот».

Семён Пегов прославился прямыми трансляциями из охваченного революцией Египта, был военкором в Сирии с начала гражданской войны, с 2014 года освещает вооруженный конфликт в Донбассе. Также он автор книги «Я и рыжий сепар: репортаж под «Градом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР пригрозили последствиями за выпуск в Украине консервов «Сепар в сметане»

Производство тушенки с кощунственными названиями наладили радикалы (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки