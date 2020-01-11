2020-01-12T10:02:03+03:00
Общество

В Донецке пошел снег крупными хлопьями

Зима пока не баловала дончан снежным убранством
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Пульс города: в Донецке пошел снегПульс города: в Донецке пошел снегФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Даже Новый год в Донецке был без снега. По этому поводу Глава ДНР Денис Пушилин, во время Прямой линии отвечая на вопрос о возможности строительства в Республике биатлонного комплекса, еще пошутил:

- Пока мы не смогли обеспечить даже нормальное открытие республиканской елки, подвели, можно сказать, главу администрации Донецка – снегом не обеспечили.

Поскольку в столице ДНР сейчас +1, выпавший снег уже тает.

11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поможем нашему городу стать чище»: Дончанка борется за открытие в городе пунктов по сбору батареек и пластика

Девушка выступила с инициативой создать в городе пунктов для сдачи батареек и пластика (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки