В Донецке пошел снег крупными хлопьями

11 Янв. 2020 2020-01-12T10:02:03+03:00

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Даже Новый год в Донецке был без снега. По этому поводу Глава ДНР Денис Пушилин, во время Прямой линии отвечая на вопрос о возможности строительства в Республике биатлонного комплекса, еще пошутил:

- Пока мы не смогли обеспечить даже нормальное открытие республиканской елки, подвели, можно сказать, главу администрации Донецка – снегом не обеспечили.

Поскольку в столице ДНР сейчас +1, выпавший снег уже тает.

11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках.

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ИСТОЧНИК KP.RU