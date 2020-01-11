Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту пыток в Украине
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по факту пыток украинскими силовиками пленных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Правоохранители опросили шестьдесят человек, переданных Украиной во время обмена удерживаемыми лицами 29 декабря. В их числе - ополченцы, бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», участники движения «Антимайдан».
- Украинские правоохранители применяли пытки, физическое и психологическое насилие к потерпевшим с целью принудить последних дать признательные показания и оговорить себя и знакомых лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - сообщили в Генпрокуратуре.
Следствие продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU