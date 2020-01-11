2020-01-12T10:02:50+03:00
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту пыток в Украине

Со всеми пленными, переданными Донбассу, в Украине жестоко обращались
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту пыток в Украине. Фото: ФейсбукГенпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту пыток в Украине. Фото: Фейсбук
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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по факту пыток украинскими силовиками пленных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правоохранители опросили шестьдесят человек, переданных Украиной во время обмена удерживаемыми лицами 29 декабря. В их числе - ополченцы, бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», участники движения «Антимайдан».

- Украинские правоохранители применяли пытки, физическое и психологическое насилие к потерпевшим с целью принудить последних дать признательные показания и оговорить себя и знакомых лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - сообщили в Генпрокуратуре.

Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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