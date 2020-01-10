ВСУ обстреляли Кировск в ЛНР: ранен мирный житель
Сегодня вечером, 10 января, вооруженные формирования Украины открыли огонь по городу Кировск, что в Луганской Народной Республики. В результате обстрела был ранен мирный житель, кроме этого – повреждения получили три дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.
- Огонь был открыт сегодня в 17 часов 50 минут военнослужащими 93-й бригады ВСУ по приказу командира полковника Дмитрия Брыжинского с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий с направления населенного пункта Орехово. Было выпущено шесть снарядов, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Горожанин Сергей Владимирович получил ранения разной степени тяжести. Дома разрушены по адресам: улица Толстого, 23, 25, Железнодорожная, 3.
- Призываем немедленно вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинские вооруженные формирования для сохранения достигнутого перемирия и выполнения пунктов Минских соглашений, - обратились представители НМ ЛНР к сотрудникам ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU